Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вторичка начала дорожать сильнее новостроек — аналитики «Мир квартир».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вторичка начала дорожать сильнее новостроек — аналитики «Мир квартир».
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