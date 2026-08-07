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"Чудес не бывает". Хуснуллин допустил падение ввода жилья без новых мер поддержки

"Чудес не бывает". Хуснуллин допустил падение ввода жилья без новых мер поддержки

Для покупателей это грозит сокращением предложения на рынке новостроек и потенциальным ростом цен Снижение объемов вводимого в эксплуатацию жилья возможно без дополнительных мер и при сохранении высокой ключевой ставки, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

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