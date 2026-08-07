"Чудес не бывает". Хуснуллин допустил падение ввода жилья без новых мер поддержки

Для покупателей это грозит сокращением предложения на рынке новостроек и потенциальным ростом цен Снижение объемов вводимого в эксплуатацию жилья возможно без дополнительных мер и при сохранении высокой ключевой ставки, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.
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