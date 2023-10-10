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Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

На церемонии вручения «Золотого глобуса» голливудский актер Леонардо Ди Каприо буквально взорвал интернет своей забавной гримасой, которую он состроил, когда спешащая получить заветную награду Леди Гага слегка задела его руку.

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