Для таких миссий могут использовать существующие корабли и разгонные блоки. Специалисты РКК «Энергия», входящей в состав «Роскосмоса», рассматривают несколько проектов пилотируемого облёта Луны с применением уже имеющихся технических средств.
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