Стоит ли связываться с индукционной плитой? Ее преимущества и недостатки

Для многих новогодние выходные — это не только праздники, но и возможность уделить время домашним делам, покупкам, обустройству дома! Перед тем, как купить индукционную плиту, рекомендую каждой хозяйке разобраться с принципом её работы и отличиями от обычной электроплиты, как это сделала я.
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