Первый в мире аналог «Оземпика» в таблетках успешно прошел тесты

Быстро стало очевидно, что препараты, такие как «Оземпик» и «Мунджаро», разработанные американскими и норвежскими компаниями для лечения диабета, также помогают снизить аппетит и способствуют потере веса.
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