Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в МосквуSlide image for gallery: 13391 | Фото: соцсетиSlide image for gallery: 13391 | Фото: соцсетиSlide image for gallery: 13391 | Фото: соцсетиSlide image for gallery: 13391 | Фото: соцсетиSlide image for gallery: 13719 | Правда, то, что носит она, может позволить себе далеко не каждая девушка.