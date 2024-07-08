Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Тварь поганая!!... Интересно, его отпустят? Или все-таки осудят за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю девочку?!!...Мигрант-педофил п...
  • Maxim
    Не ошибка, а - преступный умысел - группой лиц..Если русские свои...
  • Вячеслав 5
    Мы можем совершить ещё одну ошибку после которой нам придётся долго искать причину почем так.а не иначеНеожиданный итог:...

Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Президент России отвергает любые попытки Японии получить Южные Курилы. Что известно о новом японском предложении, как сильно деградировали отношения с Токио? Что известно о предложении Японии по Южным Курилам Китайское издание Sohu рассказало, что Япония предлагала России все более выгодные сделки, добиваясь возвращения южных Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и архипелага Хабомаи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Алкаш Ельцин додумался, но ему не дали это сделать группа патриотов, включавшая  сотрудников спецслужб и посла РФ в Японии.
Ответить
2 час.
ГМ
Геннадий Малахов
А ХУ-Ху не ХО-ХО???!!!
Ответить
1 час.
Балу -
А будут выеживаться - заберём Хоккайду по самую Окинаву...)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх