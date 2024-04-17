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Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение применяемых в СВО средств

Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение применяемых в СВО средств

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приема многообещающих средств на вооружение Вооруженных сил, если они прошли положительные испытания в зоне специальной военной операции, а оборонные предприятия готовы быстро осуществить серийное производство.

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