Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение применяемых в СВО средств

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приема многообещающих средств на вооружение Вооруженных сил, если они прошли положительные испытания в зоне специальной военной операции, а оборонные предприятия готовы быстро осуществить серийное производство.
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