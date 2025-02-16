Смирнов заявил, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием

Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что войска стран НАТО могут попытаться проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии.
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