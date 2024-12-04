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Названы наиболее востребованные ювелирные украшения у россиян

Названы наиболее востребованные ювелирные украшения у россиян

Обручальное кольцо из золота 585-й пробы без вставок, кольца из серебра 925-й пробы с камнем фианитом и из белого золота с фианитом 585-й пробы стали наиболее популярны у россиян в период «черной пятницы».

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