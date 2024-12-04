Названы наиболее востребованные ювелирные украшения у россиян

Обручальное кольцо из золота 585-й пробы без вставок, кольца из серебра 925-й пробы с камнем фианитом и из белого золота с фианитом 585-й пробы стали наиболее популярны у россиян в период «черной пятницы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии