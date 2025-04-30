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Всё о женщинах

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  • Леонид Руси
    Да, насмешили )))Раскрыта стоимост...
  • Татьяна
    Наглый и высокомерный тип, мне тоже он не симпатичен. Не в одежде дело, а в самом человеке.Раскрыта стоимост...
  • Татьянка Яцук
    и с ослепительными зубами... цвета унитаза...Раскрыта стоимост...

«Не имеет смысла говорить о самолюбовании»: психолог о Павле Дурове

«Не имеет смысла говорить о самолюбовании»: психолог о Павле Дурове

Многие публичные люди ведут свои аккаунты в соцсетях очень активно и иногда довольно необычно. Отретушированные до глянцевой стерильности лица, пустой взгляд, вычурные позы — такие изображения выглядят скорее, как продукт нейросети, чем как снимок живого человека.

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