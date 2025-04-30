«Не имеет смысла говорить о самолюбовании»: психолог о Павле Дурове

Многие публичные люди ведут свои аккаунты в соцсетях очень активно и иногда довольно необычно. Отретушированные до глянцевой стерильности лица, пустой взгляд, вычурные позы — такие изображения выглядят скорее, как продукт нейросети, чем как снимок живого человека.