«Не имеет смысла говорить о самолюбовании»: психолог о Павле Дурове

Многие публичные люди ведут свои аккаунты в соцсетях очень активно и иногда довольно необычно. Отретушированные до глянцевой стерильности лица, пустой взгляд, вычурные позы — такие изображения выглядят скорее, как продукт нейросети, чем как снимок живого человека.
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