В Самаре прокуратура начала проверку по факту перегруза речного теплохода

Речь идет о судне “Москва-95”, которое следовало по маршруту Самара - Гаврилова Поляна.Как ранее сообщал Царьград, пассажиры обратили внимание на то, что экипаж продолжал принимать на борт граждан, несмотря на то, что все места уже были заняты.