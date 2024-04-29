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Царьград

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В Самаре прокуратура начала проверку по факту перегруза речного теплохода

В Самаре прокуратура начала проверку по факту перегруза речного теплохода

Речь идет о судне “Москва-95”, которое следовало по маршруту Самара - Гаврилова Поляна.Как ранее сообщал Царьград, пассажиры обратили внимание на то, что экипаж продолжал принимать на борт граждан, несмотря на то, что все места уже были заняты.

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