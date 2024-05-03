Светлов про 1:0 «России 25»: «Очень конкурентный матч, Казахстан был сверхмотивирован. Глотов может стать серьезным центром, у нас их дефицит»

– Вам понравился матч в Астане? – Очень конкурентный матч. Было видно, что Казахстан сверхмотивирован и находится на решающем этапе подготовки к чемпионату мира.
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