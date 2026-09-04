Nvidia передумала и решила выпустить DLSS 5 на видеокартах серии RTX 40

Ранее Nvidia заявляла, что DLSS 5 будет поддерживать только видеокарты серии RTX 50 Представитель Nvidia Раджал Махарадж подтвердил, что компания планирует расширить официальную поддержку DLSS 5 для серии RTX 40 после завершения оптимизации для серии RTX 50.