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МО: генерал Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности России

МО: генерал Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности России

В Минобороны России отметили значительный вклад, который начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес в обеспечение безопасности страны.

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