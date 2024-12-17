МО: генерал Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности России

В Минобороны России отметили значительный вклад, который начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес в обеспечение безопасности страны.
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