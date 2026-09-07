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Царьград

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Первое фото: новейшую крылатую ракету «Бандероль» заметили на вертолете Ми-28НМ

Первое фото: новейшую крылатую ракету «Бандероль» заметили на вертолете Ми-28НМ

В профильных военных Telegram-каналах и экспертных сообществах настоящий ажиотаж. Появились первые качественные снимки, которые в корне меняют представление о возможностях нашей армейской авиации.

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