Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга

Американский лидер Джо Байден по итогам своего срока на посту главы государства может стать рекордсменом по наращиванию государственного долга среди всех американских лидеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.
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