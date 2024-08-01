В Мариуполе открыли отремонтированный после бомбежек вокзал

Вокзал в Мариуполе полностью восстановили после обстрелов ВСУ и открыли для пассажиров. Здание были разрушено почти на 80% и практически перестроено заново, сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
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