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Суд запретил пиратский показ сериала "Число зверя"

Суд запретил пиратский показ сериала "Число зверя"

Сериал "Число зверя", реж. Алексей Быстрицкий, 2026 Московский суд удовлетворил иск онлайн-кинотеатра "Иви" о запрете нелегальных трансляций российского детективного сериала "Число зверя".

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