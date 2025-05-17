Этот удар ВКС РФ услышали даже в Стамбуле — полыхает от Сум до Житомира. Сокрушительный ход Белоусова

Ночью и утром 15 мая по военным целям на Украине пришлось множество прилетов, пишут источники. Что об этом известно, какие объекты оказались под ударом, при чем здесь британцы, какой сокрушительный ход совершил министр обороны РФ Андрей Белоусов? По каким целям… Этот удар ВКС РФ услышали даже в Стамбуле — полыхает от Сум до Житомира.