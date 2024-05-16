Сезон охоты на косуль стартовал в Белоруссии

В Белоруссии начался официальный сезон охоты на косулю. Сезон продлится до конца сентября, в течение которого разрешается охота на взрослых самцов и животные, отнесённые к категории селекционных, независимо от пола и возраста.
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