Президент Израиля Герцог приветствовал заключение сделки с ХАМАС о возвращении пленных

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с приветственным заявлением по поводу заключения сделки с представителями радикального палестинского движения ХАМАС по вопросу освобождения израильских заложников, а также временного прекращения огня.
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