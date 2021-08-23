В Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
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