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В Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав

В Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

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