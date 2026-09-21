British air traffic issue disrupts flights for second time in two weeks

A glitch at the country' second largest air traffic control center on Scotland's west coast forced cancelations and delays that hit hundreds of flights.
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