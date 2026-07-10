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Юрий Матузов: Воронежская область даёт инвесторам «период адаптации» — условия для особо значимых проектов смягчены

Юрий Матузов: Воронежская область даёт инвесторам «период адаптации» — условия для особо значимых проектов смягчены

В Воронежской области скорректировали условия поддержки бизнеса: компании, занятые в особо значимых инвестиционных проектах, получили больше времени для выхода на плановые показатели — это снижает вероятность досрочного расторжения соглашений и возврата выделенных средств.

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