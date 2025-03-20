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От сердца к сердцу: гуманитарная помощь из Наро-Фоминска идёт на фронт

От сердца к сердцу: гуманитарная помощь из Наро-Фоминска идёт на фронт

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил мастерскую, где местные жители добровольно и безвозмездно трудятся, оказывая поддержку российским военнослужащим, участвующим в Специальной военной операции.

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