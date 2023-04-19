Зеленский персонально отомстил Путину на поездку в зону СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский отправился на позиции ВСУ на Авдеевском направлении. На месте глава Незалежной заслушал доклад командующего украинской группировкой "Донецк", в котором прозвучала сводка ВСУ по ситуации "в районе ответственности".