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Зеленский персонально отомстил Путину на поездку в зону СВО

Зеленский персонально отомстил Путину на поездку в зону СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский отправился на позиции ВСУ на Авдеевском направлении. На месте глава Незалежной заслушал доклад командующего украинской группировкой "Донецк", в котором прозвучала сводка ВСУ по ситуации "в районе ответственности".

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