Петербургский Хатико: в Низино ищут собаку, ждущую погибшего на СВО хозяина

Животное увезли на юг города. В Низино развернулась история, сравнивая с популярным фильмом «Хатико»: собака Ава сидит на остановке и ждёт своего хозяина, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО).
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