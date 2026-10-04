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Русская Семёрка

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Почему Сталин промолчал: кто торпедировал советскую лодку у берегов США в 1942 году

Заголовок 11 октября 1942 года в северной части Тихого океана, примерно в восьмистах милях от американского побережья, советская подводная лодка Л-16 получила торпеду и ушла под воду меньше чем за полминуты.

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