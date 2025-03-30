Политика как он...
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Политика как она есть

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В ФРГ премьера Саксонии обвинили в заигрывании с Путиным из-за идеи снять санкции

В ФРГ премьера Саксонии обвинили в заигрывании с Путиным из-за идеи снять санкции

Лидер Партии Зеленых Бритта Хассельманн резко раскритиковала заявления премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера по поводу возможной отмены санкций против России, обвинив политика в «заигрывании» с российским лидером Владимиром Путиным.

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