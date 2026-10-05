Российское правительство утвердило стратегию развития биоэкономики

Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
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