Молдавская оппозиция: при всех идеологических различиях база для консолидации есть

Главное в тезисах: Тезис 1: На фоне отказа ЦИК в регистрации блока «Победа» в июле 2025 года и давления на партии-преемники «Шор» молдавская оппозиция переходит от разрозненных акций к совместным протестам — 28 сентября у здания НАРЭ собрались социалисты, MAN, «Демократия дома», «Наша партия» и Европейская социал-демократическая партия.