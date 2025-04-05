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Царьград

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Нидерландские пивовары против пошлин: 40% экспорта оказались под угрозой

Нидерландские пивовары против пошлин: 40% экспорта оказались под угрозой

Введение США 20% пошлин на пиво из ЕС встревожило Нидерланды. Директор ассоциации пивоваров Мейнт Ватерландер призвал к снижению тарифов, чтобы защитить 40% экспорта и избежать экономических потерь.

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