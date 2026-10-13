Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Современная спальня как личное убежище: тренды планировки, света и декора

Современная спальня как личное убежище: тренды планировки, света и декора

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как сильно изменилась роль спальни за последние десятилетия? Если раньше это было сугубо утилитарное помещение, куда мы приходили лишь для того, чтобы провести ночь, то теперь всё иначе.

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