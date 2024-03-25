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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 2-й игрок в XXI веке с 90+ ассистами в сезоне НХЛ. Торнтон достиг этой отметки 2 раза

Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:5).

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