ЕС хочет выдать Киеву основную часть из €45 млрд, обещанных на 2027 год, уже в первые месяцы 2027-го, сообщил Reuters еврокомиссар Домбровскис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США больше не нуж...
- ЛС Эстония предлагае...
- Европа предложила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым