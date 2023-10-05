5 ретро автомобилей, по которым вздыхают почитатели красоты

Сложно поспорить с тем, что раньше было много красивых машин. | Фото: car-revs-daily.com. Автомобиль как транспортное средство, позволяющее передвигаться самостоятельно и с определенным удобством, появился более века назад.
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