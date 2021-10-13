В США выразили недовольство политикой Байдена в отношении России и Китая

Лидер республиканского меньшинства в американском сенате Митч Макконнелл выразил недовольство политикой администрации президента страны Джо Байдена в отношении России, Китая и ряда других стран.
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