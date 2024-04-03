Двое мужчин пытались избить стюардов рейса Москва-Чита

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лина любимцева

ПОЧЕМУ вообще допускают пьяных в самолет?!! Да потом еще и наливают в самолете?!! Алкогольное опьянение у пассажира - не регистрировать билет на самолет. И не возвращать деньги им за билет!! Пьяный (ые) в салоне самолета, особенно в полете - это опасно!! И рисковать жизнями людей авиаперевозчик не имеет права, как бы ему ни захотелось заработать бабла. Как на билете, так и на разливном алкоголе. Это преступление!!