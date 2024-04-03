Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ПОЧЕМУ вообще допускают пьяных в самолет?!! Да  потом  еще и наливают в самолете?!! Алкогольное опьянение у пассажира...Двое мужчин пытал...
  • Надежда Никитина
    Я, так поняла, что ребята останутся там навсегда? Искренние соболезнования родственникам.Инцидент на рудни...
  • лина любимцева
    Мои искренние соболезнования родным погибших горняков....🥲Инцидент на рудни...

Двое мужчин пытались избить стюардов рейса Москва-Чита

Двое мужчин пытались избить стюардов рейса Москва-Чита

В аэропорту Домодедово полицейские задержали двух пьяных мужчин, которые пытались начать драку с членами экипажа авиарейса Москва-Чита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ вообще допускают пьяных в самолет?!! Да  потом  еще и наливают в самолете?!! Алкогольное опьянение у пассажира - не регистрировать билет на самолет. И не возвращать деньги им  за билет!!  Пьяный (ые) в салоне самолета, особенно в полете - это опасно!! И рисковать жизнями людей авиаперевозчик не имеет права, как бы ему ни захотелось заработать бабла. Как на билете, так и на разливном алкоголе. Это преступление!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх