В Крыму подорожает вывоз мусора

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yumashev

Нашей власти и науке давно пора заняться переработкой мусора с использованием научных достижений, а не плестись за технологиями первобытного общества, увеличивая лишь объёмы. И вопросы не к Крыму, а к Путину, Мишустину и Краскову. В советское время разработки были. Почему нет продолжения? Или как с розливом мазута начнёте заниматься только после катастрофы? Где список угроз, над ликвидацией которых должно работать каждое ведомство? Сохранение природной среды это задача государства, всей экономики и всего общества.