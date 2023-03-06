ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА: БАЙДЕН ВРУЧИЛ ШОЛЬЦУ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ДЛЯ ГЕРМАНИИ

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил таинственный визит в Вашингтон. Он прилетел в США на максимально короткое время без обычной пресс-делегации, после его встречи с президентом Джо Байденом не состоялось совместной пресс-конференции.