Ещё 20 удивительных исторических фактов, которые не найти в учебнике истории

Когда и где слепые помогали зрячим, как выглядит самая древняя дошедшая до нас дамская сумочка и чем пугали женщин на заре века велосипедов?Шлем-маска элитной римской кавалерииВ 2012 году британская пара в шутку пригласила королеву Елизавету на свою свадьбу — и она пришлаВо время евхаристии священники произносят «Hoc est corpus» («сие есть Тело») для претворения хлеба в Тело Христово — отсюда «Hocus Pocus»Во время Большого лондонского смога 1952 года слепые помогали людям на улицах найти дорогу домой, потому что только они умели передвигаться наощупь Драконий топор возрастом 3000 лет из Древнего Китая Место, где был убит Юлий Цезарь, теперь является убежищем для кошек В XIX веке женщин-велосипедисток пугали, что они могут получить «велосипедное лицо» с выпученными глазами и выступающими подбородками Обугленный хлеб с печатью «Собственность Целера, раба Q.