Кандидат в президенты Польши пообещал не отправлять армию на Украину

Нежелание отправлять военных из Польши на Украину выразил кандидат на пост президента страны Славомир Ментцен от ультраправой партии «Конфедерация», об этом он заявил во время встречи с жителями в Опольском воеводстве, 31 ноября передает издание Do Rzeczy.