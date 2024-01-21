Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новые дисциплины в ТВВИКУ: как участники СВО учат науке разграждать

Новые дисциплины в ТВВИКУ: как участники СВО учат науке разграждать

Использование «Росомах», беспилотников с подвесом, FPV-дронов в различных ситуациях боя - одни из основных дисциплин, которые на учебном полигоне отрабатывают будущие офицеры - курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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