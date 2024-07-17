Какие виды рака почки чаще всего находят у молодых, рассказала онколог Проскрянова

Как лишний вес может довести вас до рака почки? Почему обрабатывать огород от паразитов химикатами стоит только в респираторе? И как болезнь может проявлять себя на разных стадиях? На все важные вопросы о раке почки ответила онколог Анастасия Проскрянова.
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