Какие виды рака почки чаще всего находят у молодых, рассказала онколог Проскрянова

Как лишний вес может довести вас до рака почки? Почему обрабатывать огород от паразитов химикатами стоит только в респираторе? И как болезнь может проявлять себя на разных стадиях? На все важные вопросы о раке почки ответила онколог Анастасия Проскрянова.