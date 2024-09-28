📹🏮Показательные кадры блокироваия последней лазейки отхода 72-й бригады ВСУ из Угледара по трассе "Угледар - Богоявленка".
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📹🏮Показательные кадры блокироваия последней лазейки отхода 72-й бригады ВСУ из Угледара по трассе "Угледар - Богоявленка".