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Царьград

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Луис Сквиччиарини поддержал Валерию Чекалину в борьбе с раком

Луис Сквиччиарини поддержал Валерию Чекалину в борьбе с раком

Валерия Чекалина борется с раком желудка четвёртой стадии. Перенёсшая операцию и курсы химиотерапии, она получает поддержку жениха Луиса Сквиччиарини, который вместе с её детьми в больнице следит за процедурой и её состоянием.

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