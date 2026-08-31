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Житель Лабытнанги до смерти избил мать

В Лабытнанги следователи изучают обстоятельств гибели пожилой женщины. Ее избил собственный сын. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвинение уже выдвинуто 56-летнему мужчине.

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