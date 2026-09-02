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Актуальные комментарии

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Разворот на Восток продолжается

Разворот на Восток продолжается

На фоне переориентации российской экономики на Восток особое значение приобретает создание новой финансовой инфраструктуры, способной связать российские проекты с капиталом азиатских стран.

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